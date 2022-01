UFFICIALE - Tuanzebe, assegnato il numero di maglia: la scelta dell'inglese

Axel Tuanzebe, neo difensore del Napoli, ha scelto il numero di maglia. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, il centrale di proprietà del Manchester United indosserà col Napoli la maglia numero 3. L'inglese è stato convocato per la sfida di quest'oggi contro la Sampdoria e potrebbe già esordire in azzurro.