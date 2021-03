ULTIM'ORA Sky - Dramma a Roma: muore in un incidente un Primavera della Lazio

Notizia tremenda riportata sul sito del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: Daniel Guerini, centrocampista diciannovenne della Primavera della Lazio, ha perso la vita in seguito a un incidente automobilistico. Il ragazzo, rientrato al club di Lotito nel mercato di gennaio, dopo aver giocato nelle passate stagioni con le maglie di Torino, Fiorentina e Spal, non ha retto l'impatto tra la Smart Four Four in cui era a bordo insieme a due amici e una Mercedes Classe A, guidata da un uomo di 68 anni. Lo scontro è avvenuto in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti.