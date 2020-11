ULTIM'ORA - Scontri all'esterno di casa Rosada, chiusa la camera ardente di Maradona

Se respira grande tensione in Argentina, all'esterno di Casa Rosada dove è stata posta la salma di Maradona per la commemorazione nazionale. Scontri all'esterno della struttura che hanno portato le autorità a chiudere, almeno temporaneamente, la camera ardente in attesa di capire se gli animi riusciranno a placarsi. Lo riporta il quotidiano argentino Olè.