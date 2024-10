Ultrà Avellino, frecciata alle curve milanesi: "Chi vive di passione non lucra sui gradoni"

vedi letture

Durante il derby di questa sera contro la Casertana, la Curva Sud dell'Avellino ha mandato una frecciatina abbastanza evidente, per mezzo di uno striscione, verso le le curve milanesi, in questi giorni nell'occhio del ciclone per l'inchiesta relativa agli ultras.

"Vecchie maniere e antichi valori, chi vive di passione non lucra sui gradoni. Ultras no business", il testo dello striscione apparso oggi nei minuti precedenti il fischio d'inizio del match.