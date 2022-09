Una furia nel 1T, poi il calo ed il crollo finale: i numeri incredibili del Torino di Juric

La squadra di Juric propone un calcio aggressivo fatto di tanti duelli individuali, dominando le statistiche per falli, duelli aerei, contrasti

Il Napoli dovrà fare attenzione all'aggressività del Torino, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Juric propone un calcio aggressivo, sull'uomo, fatto di tanti duelli individuali quasi a tutto campo, dominando le classifiche per falli, duelli aerei, contrasti e tutte le doti di combattività e fisicità. Non a caso nei primi tempi ha preso solo un gol, nel recupero, mentre cinque delle sette reti incassate dai granata nella Serie A in corso sono arrivate a partire dal minuto 80, incluse le tre più recenti. Nell'ultima parte di gara, infatti, nonostante i cambi si fa sentire lo sforzo della prima ora di gioco a mille all'ora. Già la scorsa stagione la tendenza fu chiara: 7 gol subiti nel recupero e 28 dei 44 totali nel secondo tempo.