Uruguay, 75’ per Olivera da centrale difensivo nel 4-0 al Messico

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte l'Uruguay ha battuto il Messico in amichevole, rifilandogli un nettissimo 4-0. Mathias Olivera è stato schierato titolare da Marcelo Bielsa, in un 4-3-3 molto mobile il difensore del Napoli ha agito da centrale della linea a quattro, avendo la nazionale uruguaiana in organico anche il terzino sinistro Olaza.

L'esterno mancino azzurro è partito titolare, accanto a Gimenez, ed è rimasto in campo per 75 minuti. L'Uruguay ha battuto il Messico con quattro gol e un gran trascinatore: Nunez del Liverpool, autore di una tripletta. Di Pellistri l'altra rete.