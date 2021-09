Vendita maglie EA7, rallentamenti sul web-store del club e prodotti non disponibili su Amazon

Il Napoli ha lanciato quest'oggi la vendita del nuovo materiale EA7 ed i prodotti gara non hanno lasciato indifferenti i tifosi. Subito dopo l'annuncio da parte del club sul proprio sito e sui propri canali social, il web-store del club azzurro ha sofferto di rallentamenti o per molti utenti è risultato addirittura indisponibile. Parallelamente invece i prodotti sullo store Amazon non risultano ancora disponibili. Una situazione comunque legata probabilmente alla grande attesa e che dovrebbe risolversi nel giro di pochissime ore.