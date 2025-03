Venezia, seduta in vista del Napoli: differenziato per un giocatore

vedi letture

Reduce dal pareggio agguantato all’ultimo istante a Como, il Venezia si è allenato oggi in vista della prossima gara di campionato contro il Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Penzo. Questo il report odierno diffuso dal club lagunare: “La Prima Squadra del Venezia FC, sotto la guida di mister Di Francesco, è tornata oggi in campo per preparare la sfida di domenica contro il Napoli, in programma alle 12:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

La sessione odierna si è aperta con un'attivazione atletica, seguita da un intenso lavoro intermittente. Successivamente, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche mirate, prima di concludere l'allenamento con una partita a tema.

L'unico giocatore a seguire un programma personalizzato è stato Marin Sverko, che ha svolto un lavoro differenziato”.