"Vergognati!", "Sei pronto per la Juve", pioggia di insulti per Kulusevski sui social

"Che tuffo", "Vergognosa simulazione!", L'hai aspettato per farti toccare ma eri già in volo", "sei pronto per la Juve", sono centinaia i messaggi di questo tipo su Instagram nel post dedicato alla vittoria su Instagram pubblicato da Dejan Kulusevski, talento purissimo classe 2000 del Parma, che la Juve ha acquistato a gennaio dall'Atalanta, per l'episodio del calcio di rigore. Non solo i tifosi napoletani hanno criticato l'attaccante per il calcio di rigore, dopo le parole del post-partita anche di Rino Gattuso che ha dichiarato apertamente a DAZN: "Che rigore è il secondo? E' già per terra quando c'è il tocco, Kulusevski è caduto da solo. Koulibaly lo prende dopo, non è rigore!".