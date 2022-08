Verona-Napoli, in 980 nel settore Ospiti: i dati sui biglietti e gli abbonati

Per la sfida tra Hellas Verona e Napoli, in programma oggi alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi, sono stati acquistati al momento 4.018 biglietti.

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Per la sfida tra Hellas Verona e Napoli, in programma oggi alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi, sono stati acquistati al momento 4.018 biglietti. Di questi 980 sono stati venduti per il Settore Ospiti(dato definitivo). Ai tagliandi già acquistati vanno aggiunti gli 11.258 abbonati gialloblù. Oggi per i veronesi sarà ancora possibile acquistare i biglietti. A riportare i dati è il portale Hellaslive.