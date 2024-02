Via da Napoli si torna a tirare e segnare: Gaetano con 2 gol fa già meglio di tutti i centrocampisti del Napoli

Dopo lo scudetto dell'anno scorso, quest'annata del Napoli sembra essere avvolta da un'atmosfera negativa.

Dopo lo scudetto dell'anno scorso, quest'annata del Napoli sembra essere avvolta da un'atmosfera negativa. Gianluca Gaetano, dopo aver lasciato l'azzurro per andare in prestito al Cagliari, è tornato a rispledere.

Con quella di oggi il centrocampista napoletano ha totalizzato tre reti in Serie A in stagione (due con la maglia rossoblù). E' una cifra maggiore rispetto alla somma dei gol realizzati quest'anno in Serie A da tutti i centrocampisti della rosa del Napoli. Infatti tra gli azzuri Zielinski è a quota due reti, fermi a zero: Anguissa, Lobotka, Dendoncker, Cajuste e Traorè.