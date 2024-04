VIDEO - Il Boca supera 3-2 il River nel Superclasico: ancora in gol Cavani

Sul neutro dell'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, il Boca Juniors ha trionfato grazie ad un immenso Edinson Cavani.

Nella giornata in cui si è disputato il Clasico de LaLiga tra Real Madrid e Barcellona (vinto 3-2 dalla squadra di Carlo Ancelotti), in Argentina è andato in scena il SuperClasico valido per i quarti di finale di Copa de la Liga: sul neutro dell'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, il Boca Juniors ha trionfato grazie ad un immenso Edinson Cavani.

L'attaccante uruguaiano ha segnato una rete nella vittoria per 3-2 contro il River e ha giocato l'ennesima grande partita; la doppietta di Merentiel è risultata decisiva nel risultato finale, inutili le reti di Borja e Diaz per i Millonarios. Per l'ex giocatore del Napoli si tratta del nono gol nelle ultime nove partite. Di seguito la rete del Matador pubbicata da Sportitalia sui propri canali social.

Risultati

River - Boca 2-3

Estudiantes - Barracas 3-0

Godoy Cruz - Velez 1-2

Argentinos jrs. - Defensa y Justicia 2-1

Semifinali

Boca - Estudiantes

Velez - Argentinos jrs.