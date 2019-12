VIDEO - Tutte le giovanili a Castel Volturno: discorso di Gattuso e Edo e poi 'invasione' in campo

Una giornata di festa oggi a Castelvolturno, per i tanti ragazzini e ragazzine del settore giovanile e femminile della Ssc Napoli. Il club ha pubblicato su Instagram proprio un video che mostra tutte le immagini più belle della giornata (video in basso). Un incontro dove c'è stata la possibilità, da parte del club, di parlare a tutti i piccoli di casa azzurra, come fatto dal vice presidente Edo De Laurentiis: "Il Natale è un periodo pieno di gioia, serenità e calore. Sono felice di vedere tanti bambini e giovani qui nel nostro Centro Sportivo e invito tutti voi a seguire l'allenamento della squadra come regalo che il mister ha voluto fare per trascorrere insieme questa giornata".

Presente anche il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, cosi come il tecnico Gennaro Gattuso che ci ha tenuto a salutare tutti i baby azzurri, come riportato dal sito ufficiale del club: "I giovani sono una componente importante nel calcio - ha detto Gattuso - e mi rivolgo soprattutto ai genitori affinchè lascino liberi questi ragazzi di potersi esprimere e divertire senza pressioni, per poter crescere"

"A voi ragazzi dico che dovete credere in ciò che fate con grande passione e tanta disciplina. Lavorate, lavorate e lavorate e poi alla fine tirerete le somme. Vi auguro Buon Natale e spero di poter vedere qualcuno di voi tra qualche anno su campi di alto livello"

"Per ciò che riguarda il calcio femminile sono contento che abbia finalmente il proprio spazio, è una conquista e credo che questo possa diventare un mondo imporante. Le donne sono una componente fondamentale anche per noi uomini".



I piccoli hanno potuto assistere all'allenamento degli azzurri, avendo poi anche la possibilità nel finale di incontrare i giocatori, per un selfie, un autografo o semplicemente un abbraccio, per consolidare quel legame tra i grandi ed i più piccoli.