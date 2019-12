Vinicius non si ferma più: altra doppietta e le statistiche lo premiano

Non smette di segnare Carlos Vinicius, attaccante brasiliano che il Napoli ha conosciuto appena. Anche questa sera per la punta classe '95 del Benfica due reti, terza doppietta stagionale, per un totale di 9 in campionato e 13 complessive dopo 18 partite. Una media di tutto rispetto per Vinicius, che ha permesso al Napoli di ottenere una super plusvalenza. Magari, però, qualcuno lo starà anche rimpiangendo. Specie ora che ha iniziato a segnare con una certa continuità senza fermarsi.