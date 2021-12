Zamparini ricoverato in terapia intensiva e operato d'urgenza: è in gravi condizioni

Maurizio Zamparini è stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza per un attacco di peritonite e attualmente si trova in terapia intensiva presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A riportarlo è Stadionews.it, secondo l'ex patron del Palermo non sarebbe in pericolo di viva ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi. Sono state già escluse complicazioni legate al Covid-19.