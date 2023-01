Zaniolo si allena, ma potrebbe non giocare: Roma inferocita con lui

Nicolò Zaniolo come Rick Karsdorp? Lo scenario è possibile. Il club giallorosso è inferocito col calciatore

Nicolò Zaniolo come Rick Karsdorp? Lo scenario è possibile. Il club giallorosso è inferocito col calciatore dopo che quest'ultimo s'è prima autoescluso chiedendo la cessione e poi ha rifiutato l'offerta del Bournemouth. Ora la società valuta la possibilità di riservargli lo stesso trattamento con cui sta facendo i conti il laterale olandese: ovvero, allenarsi col gruppo per tutta la settimana salvo poi non essere convocato. Più difficile, scrive il 'Corriere dello Sport', che possa essere del tutto escluso dal gruppo, come invece capitato a Bianda e Coric.