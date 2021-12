Zielinski, doppio assist e 37 in azzurro: superato Maggio, è il 7° assist-man della storia

Doppio assist per Piotr Zielinski ieri nel match contro il Sassuolo. Il polacco prima ha servito Fabian e poi Mertens per il momentaneo 2-0, salendo così a quota 32 assist in maglia azzurra e raggiungendo il 7° posto all time: superati i 31 assist di Maggio. Ora nel mirino c'è il 6° posto di Lavezzi con 57 suggerimenti vincenti.