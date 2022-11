TN in Podcast - Il Napoli torna a casa con una certezza in più

Il Napoli esce sconfitto da Anfield ma, oltre alla qualificazione come primi, torna a casa con una certezza in più

Il Napoli esce sconfitto da Anfield ma, oltre alla qualificazione come primi, torna a casa con una certezza in più. Ostigard ha disputato un'altra gara di ottimo livello e avrebbe meritato il gol negatogli dal Var per un fuorigioco millimetrico.

