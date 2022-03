TN in Podcast - La stagione da incubo di Insigne: un fantasma anche con l'Italia

Stagione non certo felice per il capitano del Napoli, che ieri nella sconfitta per 1-0 contro i macedoni ha fornito una prestazione impalpabile.

Dopo la deblacle dell'Italia contro la Macedonia del Nord, che sancisce la non partecipazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per la Nazionale, sul banco degli imputati finisce anche Lorenzo Insigne. Stagione non certo felice per il capitano del Napoli, che ieri nella sconfitta per 1-0 contro i macedoni ha fornito una prestazione impalpabile.

