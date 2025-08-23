Prima pagina

Il Mattino in prima pagina: "Una squadra, una città"
Redazione Tutto Napoli.net

 Una squadra, una città, titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino raccontando dell’emozione per la ripresa del campionato con il Napoli Campione d’Italia impegnato sul campo del Sassuolo. “Emozione De Bruyne per la prima in maglia azzurra”, ed “Il gigante ucca erede di Lukaku”, i titoli dei focus di spalla. Di seguito la prima pagina integrale