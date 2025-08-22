Clamoroso Sky: il Napoli torna su Brescianini, ecco l'offerta all'Atalanta

Ad un anno di distanza da quella sliding doors che poi portò a Napoli l'MVP del campionato Scot McTominay, il Napoli torna su Marco Brescianini che fece le visite mediche proprio con i partenopei prima del dietrofront ed il passaggio repentino all'Atalanta. Ad annunciarlo è l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, raccontando che sono già avvenuti i primi contatti con l’Atalanta.

Il club nerazzurro però prima vuole trovare il suo eventuale sostituto. Da valutare, dunque, se la squadra di Ivan Juric può tornare su nomi già valutati nelle scorse settimane come quello di Yunus Musah, da tempo in uscita dal Milan. Intanto, dopo una stagione da 38 presenze, 6 gol e 2 assist con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli è disposto a investire 15 milioni per Brescianini ma l'Atalanta ancora non si è espressa

