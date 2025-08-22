Ultim'ora Napoli-Hojlund, si avanza! Romano: "Colloqui positivi su contratto e progetto"

vedi letture

Il Napoli sta avanzando nei colloqui per il colpo Ramus Hoijlund per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. Secondo le ultime notizie riferite dal giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, sono stati positivi i colloqui preannunciati per oggi sui termini del contratto del giocatore e sul progetto a lungo termine che lui desidera.

Il Manchester United, inoltre, è stato informato sui colloqui tra Napoli e l’attaccante ex Atalanta: il club inglese è pronto a definire l’accordo appena il club partenopeo e Hojliund avranno definito l’intesa. Insomma, il Napoli sembra aver scelto e sta facendo passi importanti per arrivare alla prima scelta per la sostituzione di Lukaku.