Bayern, esordio super: 6-0 al Lipsia! Out Elmas, dalla panchina l'ex obiettivo Nusa

Esordio straripante del Bayern Monaco, che ha iniziato con il 'botto' la Bundesliga 2025-2026. All'Allianz Aena, infatti, ha travolto il Lipsia per 6-0, con reti di Olise, del nuovo acquisto Luis Diaz e ancora Olise nel primo tempo, e con una tripletta di Kane nella ripresa. I bavaresi mandano così un segnale forte alla concorrenza: vogliono un altro titolo. Nel Lipsia out Elmas, che attende solo la cessione non rientrando da tempo nei progetti, mentre è subentrato l'ex obiettivo Nusa che è stato escluso dai titolari.