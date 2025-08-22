Bayern, esordio super: 6-0 al Lipsia! Out Elmas, dalla panchina l'ex obiettivo Nusa
Esordio straripante del Bayern Monaco, che ha iniziato con il 'botto' la Bundesliga 2025-2026. All'Allianz Aena, infatti, ha travolto il Lipsia per 6-0, con reti di Olise, del nuovo acquisto Luis Diaz e ancora Olise nel primo tempo, e con una tripletta di Kane nella ripresa. I bavaresi mandano così un segnale forte alla concorrenza: vogliono un altro titolo. Nel Lipsia out Elmas, che attende solo la cessione non rientrando da tempo nei progetti, mentre è subentrato l'ex obiettivo Nusa che è stato escluso dai titolari.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
