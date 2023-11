TN in Podcast - Mazzarri tra il primo assaggio di 4-3-3 e l’approccio con Osimhen

Prosegue il lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno.

Ep. 422 - Mazzarri tra il primo assaggio di 433 e l’approccio con Osimhen

Prosegue il lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno. Nonostante i pochissimi titolarissimi presenti in questi giorni, in attesa del rientro dei nazionali la prossima settimana, il neo-tecnico del Napoli sfrutta ogni possibilità per portarsi avanti col lavoro. Come ieri: subito prove di 4-3-3 contro la Juve Stabia seppur con pochi elementi titolari. Mazzarri ha avuto anche il primo contatto con Osimhen, con il quale ha dialogato nel corso dell’allenamento congiunto.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione.