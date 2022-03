TN in Podcast - Per Di Lorenzo confermati tempi di recupero e Spalletti 'scopre' un altro sostituto

Confermati i tempi di recupero per Di Lorenzo che dovrà stare fermo un mese, Spalletti valuta le alternative per l'Atalanta

Confermati i tempi di recupero per Di Lorenzo (qui la nota del Napoli dopo il consulto a Villa Stuart) che dovrà stare fermo un mese, Spalletti valuta le alternative per l'Atalanta e oltre a Malcuit e Zanoli scopre di avere volendo un'altra soluzione per rimpiazzare il terzino destro.

