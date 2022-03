Chi sostituisce Di Lorenzo? Spunta una terza opzione per Spalletti

Il laterale azzurro dovrebbe restare ai box per almeno un mese, ovvero i tempi per la terapia conservativa dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio r

Oggi riprende la preparazione a Castel Volturno e Luciano Spalletti partirà da subito nell'organizzare nel migliore dei modi la sostituzione del sempre presente Giovanni Di Lorenzo. Il laterale azzurro dovrebbe restare ai box per almeno un mese (saltando Atalanta, Roma e Fiorentina), ovvero i tempi per la terapia conservativa dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio rimediata con l'Udinese, ma in giornata è fissato un appuntamento col professor Mariani a Villa Stuart per ulteriori accertamenti. Un modo per scongiurare definitivamente l'interesse dei legamenti e fissare a tutti gli effetti il programma di recupero.

Le soluzioni

Il primo sostituto sulla carta è Kevin Malcuit, finora impiegato più che altro da esterno alto quando Spalletti ha cambiato modulo (proprio con l'Atalanta, all'andata) più per l'emergenza di dicembre che per scelta. Il laterale francese non convince del tutto difensivamente, ma soprattutto è al rientro da un infortunio e non a caso con l'Udinese è subentrato Alessandro Zanoli, classe 2000 e pallino del ds Giuntoli. Spalletti per lui ha speso parole importanti, ma l'esperienza in Serie A è racchiusa nei pochi spezzoni di quest'anno.

L'adattamento

C'è anche una terza possibilità. In quel ruolo ci ha giocato in carriera anche Axel Tuanzebe, centrale difensivo classe '97 arrivato a gennaio per colmare numericamente la partenza di Manolas. Il giocatore di proprietà dello United ha disputato 17 gare in carriera da terzino destro (10 col West Ham e 7 con lo United) e garantirebbe maggiore fisicità e fase difensiva, caratteristiche che potrebbero anche coniugarsi bene con la tipologia di avversario. Anche lui, come Malcuit, è al rientro da un infortunio e questa sosta servirà per riaverlo al meglio.