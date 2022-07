TN in Podcast - Un tema da non sottovalutare dopo l’addio di Insigne e (forse) di Mertens

Con l’addio di Lorenzo Insigne e quello sempre più probabile di Dries Mertens, il Napoli dovrà ritrovare due nuovi specialisti sui calci piazzati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l’addio di Lorenzo Insigne e quello sempre più probabile di Dries Mertens, il Napoli dovrà ritrovare due nuovi specialisti sui calci piazzati.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione e analizzato il tema. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.