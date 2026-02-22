Che furto! Commenta il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci live
Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. La diretta prosegue e dopo il lungo pre e durante ora è in onda il post-partita in "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Daniele Rodia, gli inviati Christian Marangio e Fabio Tarantino. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il post-partita.
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
