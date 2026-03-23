Podcast Boom di visite al Maradona, capo delegazione Fai: "Giro di campo emozione unica"

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Francesco Carignani Di Novoli, capo delegazione FAI di Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video. Ed ha proprio spiegato tutti i dettagli dell'iniziativa.

Carignani, grande partecipazione per l’apertura del Maradona. Che weekend è stato?

“È stata una cartolina splendida per la città. Ci sono state file chilometriche, persone che hanno aspettato anche tre o quattro ore pur di entrare. È stata una grande festa e si è svolto tutto in modo impeccabile. Devo ringraziare le forze dell’ordine, la polizia, il Comune che ha messo a disposizione lo stadio e tutto il personale coinvolto. Per noi volontari è una gioia enorme, perché parliamo di migliaia di persone e tutto si è svolto con grande ordine”.

In cosa consiste il tour all’interno dello stadio?

“Si parte dall’esterno, con il murale di Jorit e la formazione ideale, poi si entra all’interno dell’impianto. Si scende sulla pista, si gira intorno al campo e vi assicuro che è un’emozione incredibile. Anche per me, che sapevo cosa aspettarmi, è venuta la pelle d’oca. Si passa dalla botola, si visita il Miglio Azzurro, lo spogliatoio della squadra ospite e la sala stampa dove parla il mister, poi si conclude il percorso”.

Che tipo di pubblico avete visto in questi due giorni?

“È stato bellissimo perché c’erano tifosi, tantissimi bambini, famiglie, persone con fragilità. È stata una festa di tutti i napoletani, un momento di grande inclusione. I volontari hanno fatto un lavoro straordinario e la città ha risposto in maniera incredibile. Solo nella prima giornata abbiamo avuto circa 4.800 visitatori e tra sabato e domenica contiamo di arrivare a 10.000. Per noi sono numeri enormi, soprattutto perché siamo tutti volontari”.

C’erano anche turisti?

“Sì, anche se la maggior parte erano napoletani. Però molti turisti hanno voluto visitare il Maradona, perché non sarà lo stadio più moderno del mondo, ma ha un fascino unico. La storia della squadra e quella della città si intrecciano con quella dello stadio, e questo si percepisce anche per chi viene da fuori”.

Questa apertura può diventare un appuntamento fisso?

“L’impressione è che ci sia una forte volontà da parte del Comune. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione siamo riusciti a organizzare queste giornate e abbiamo la sensazione che non resteranno un evento isolato. Questo stadio può diventare un grande attrattore turistico e culturale per Napoli. Non posso dare date precise, ma credo che in futuro si potrà ripetere questa esperienza”.