De Bruyne non ha dubbi sul futuro: già presa la decisione per la prossima stagione

vedi letture

Con un contratto ancora valido e la voglia di restare competitivo, il futuro di De Bruyne al Napoli appare definito: nessuna ombra.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli non sembra in discussione. Il centrocampista belga, arrivato la scorsa estate, ha ancora un anno di contratto con il club azzurro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbero particolari incertezze sulla sua permanenza anche nella prossima stagione. Il quotidiano sottolinea come il finale di campionato possa vedere De Bruyne ancora protagonista, prima di concentrarsi sugli impegni con il Belgio. “La sua vita sportiva è tornata intensa ed emozionante anche a 34 anni. Le prospettive parlano di un finale di stagione importante e poi del quarto Mondiale della carriera”, si legge.

Futuro De Bruyne già definito

Come Lukaku, anche il numero azzurro è stato convocato per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, tornando in nazionale dopo diversi mesi di assenza. Con un contratto ancora valido e la voglia di restare competitivo, il futuro di De Bruyne al Napoli appare definito: nessuna ombra, solo la volontà di continuare in azzurro.