Prima pagina
Il Mattino: "Ben ritrovate, stelle"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina al Napoli, che ritrova i big dopo gli infortuni e accorcia in classifica sulla capolista: "Ben ritrovate, stelle. Il Napoli ritrova i big e accorcia le distanze dall'Inter, fermata a Firenze".
In apertura il referendum per la riforma della giustizia: "Referendum, affluenza record". In taglio alto spazio al turismo boom a Napoli: "Turismo a Napoli, non c'è l'effetto guerra: "Poche cancellazioni". Di seguito la prima pagina integrale.
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