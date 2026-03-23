Prima pagina

Il Mattino: "Ben ritrovate, stelle"

Il Mattino: "Ben ritrovate, stelle"
Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina al Napoli, che ritrova i big dopo gli infortuni e accorcia in classifica sulla capolista: "Ben ritrovate, stelle. Il Napoli ritrova i big e accorcia le distanze dall'Inter, fermata a Firenze".

In apertura il referendum per la riforma della giustizia: "Referendum, affluenza record". In taglio alto spazio al turismo boom a Napoli: "Turismo a Napoli, non c'è l'effetto guerra: "Poche cancellazioni". Di seguito la prima pagina integrale.