Murale di Jorit al Maradona secondo l'IA: 4 esclusioni a sorpresa
Sta facendo tanto discutere il murale di Jorit all'esterno dello stadio Maradona, quello presentato ufficialmente giovedì mattina e dove ci sono state chiaramente esclusioni eccellenti dovendone inserire solo undici di giocatori azzurri. La storia del Napoli è vicina ai cento anni e dunque tante sono state le figure simbolo escluse. La costruzione della squadra, come chiarito dallo stesso artista, è stata scelta dai tifosi che hanno risposto a sondaggi social. A far rumore è stata soprattutto l'assenza di Ciro Ferrara che sui social ha anche espresso il suo stato d'animo. Ma è stata sorprendente anche l'assenza dei protagonisti degli ultimi due scudetti, quelli dell'era De Laurentiis.
Il murale di Jorit al Maradona secondo Chat Gpt
Abbiamo chiesto all'IA di formare il suo undici ideale basandosi su parametri che non fossero solo storici oppure oggettivi, quindi non solo legandosi a statistiche o a titoli vinti ma abbracciando anche il valore dei singoli giocatori per la città, la loro importanza e il loro legame con Napoli. Un modo per cavalcare il tema del momento da un'altra prospettiva. Tante le esclusioni eccellenze, così come le sorprese. E, rispetto al murale di Jorit, sono quattro le novità. Esclusi Bruscolotti, Krol, Careca e Cavani con dentro Di Lorenzo, Ferrara, Jorginho e Callejon.
Il murale di Jorit secondo l'IA: ecco l'elenco col 4-3-3
Partiamo dall'undici del murale di Jorit posizionato all'esterno del Maradona, lato Curva A: Zoff, Koulibaly, Bruscolotti, Krol, Hamsik, Ghoulam, Juliano, Maradona, Mertens, Careca e Cavani.
Nel murale secondo Chat Gpt, invece, col modulo 4-3-3, mancano due super bomber come Cavani e Careca perché Maradona viene considerato attaccante e quindi c'è spazio per Jorginho in mediana. E avanti c'è Callejon perché "simbolo silenzioso e professionale del Napoli e un titolarissimo esempio e idolo dei tifosi".
Dino Zoff
Giovanni Di Lorenzo
Ciro Ferrara
Kalidou Koulibaly
Faouzi Ghoulam
Jorginho
Hamsik
Juliano
Callejon
Maradona
Mertens
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