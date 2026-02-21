Radio TN Caccavale: “Champions vergognosa e tanti soldi buttati: fossi ADL sarei in*azzato”

vedi letture

Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, è intervenuto nel corso di 'Difendo la Città', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Arriva l’Atalanta: quanto vale questa partita? Tantissimo, è un crocevia visto che il Napoli è uscito dalla Coppa Italia. Intanto il piazzamento in Champions diventa imprescindibile, ma anche per la programmazione dell’anno prossimo. Io fossi De Laurentiis entrerei subito a piedi uniti. Tutta la gratitudine del mondo per Conte, per quello che ha fatto l’anno scorso, ma fossi De Laurentiis sarei leggermente incazzato per quello che sta succedendo adesso. Se per caso non dovessimo entrare neanche in Champions si farebbe tutto difficile dal punto di vista dei bilanci della società. Aver investito tanti soldi, con scelte molto discutibili su giocatori completamente sopravvalutati ed essere uscito dalla Champions prima dei playoff - ovvero una perdita di circa 25 milioni - significa che l’accesso alla prossima Champions diventa determinante. Siamo usciti dalla Champions in modo vergognoso.

Noi abbiamo il piccolo vantaggio che la partita con l’Atalanta capita tra le due di Champions contro il Borussia. Conte è un grandissimo allenatore nella capacità di approntare gli impegni singoli settimanali, per questo motivo il Napoli dovrebbe approfittare di questo piccolo vantaggio. E’ vero che siamo corti, che gli infortuni ci bersagliano, la vicenda Rrahmani è assurda, è al terzo stop muscolare. Secondo me è sicuramente finita la sua stagione. Noi adesso dobbiamo puntare in difesa su giocatori che Conte aveva bocciato: Beukema e Buongiorno”.