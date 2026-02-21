Podcast Scotto: "Difficile sostenere gli ingaggi di Lukaku e De Bruyne, valutazioni post-Mondiali"

Giovanni Scotto è intervenuto durante Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli

Formula dell’operazione: 3,5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto a 16 milioni. Il Napoli riscatterà il giocatore?

"È già un’operazione importante così. Tre milioni e mezzo per un prestito a gennaio sono una cifra significativa. Questo fa capire che c’è fiducia nel calciatore. Se il rendimento resterà in linea con quanto visto finora, è probabile che il Napoli dia senso a questo investimento esercitando il riscatto. Parliamo di 16 milioni per un 23enne: oggi è quasi un prezzo basso, soprattutto considerando che ha una clausola rescissoria da 80 milioni".

Il valore è superiore alla cifra pattuita?

"Sì, perché il suo percorso è particolare. È arrivato dal Brasile, giocava in Serie B ed era stato preso dallo Sporting come mezzala. Poi è stato avanzato e si è trasformato in un esterno offensivo grazie alla facilità di tiro e alla capacità di essere decisivo anche da fuori area.

Si è messo in mostra anche in Champions League, contribuendo al percorso dello Sporting fino agli ottavi. Se riuscirà a confermarsi anche in Italia, il suo valore crescerà ulteriormente e il Napoli andrà verso il riscatto".

I due brasiliani arrivati a gennaio rappresentano un cambio di rotta verso il ringiovanimento?

"È una necessità. Il Napoli deve rispettare parametri economici sempre più stringenti, con i requisiti che passeranno dall’80% al 70%. Servono interventi per sistemare i conti e una delle strade è ringiovanire la rosa abbassando anche il monte ingaggi.

Giovane e Alisson aiutano in questo senso, soprattutto se confrontati con stipendi molto pesanti come quelli di Lukaku e De Bruyne, che sono anche calciatori non più giovanissimi".

Possibili scelte in attacco in estate?

"Credo che una valutazione su uno tra Lukaku e De Bruyne verrà fatta dopo il Mondiale. Il Napoli difficilmente potrà sostenere a lungo due ingaggi così pesanti. Lukaku sta tornando, ma con tempi più lunghi del previsto. De Bruyne è ancora un’incognita fisica. Una decisione sarà inevitabile".