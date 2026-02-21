Podcast Divieto trasferte, Pisani: "Mi auguravo presa di posizione, ma il Napoli teme ripercussioni"

L'avvocato Angelo Pisani è intervenuto parlando dell'ennesimo divieto ai tifosi napoletani per la trasferta di Bergamo.

Il TAR ha respinto il ricorso: è una sconfitta definitiva?

"Si potrebbe dire che hanno perso i tifosi del Napoli, ma non è così. Ha perso la giustizia, che ha incassato il primo gol. La partita non è finita. È un gol del sistema contro tifosi innocenti e cittadini perbene. Non si può generalizzare: se alcuni soggetti hanno commesso reati, vanno puniti loro, non un’intera comunità"»

Perché parla di provvedimento illogico?

"Il divieto riguarda tutti i residenti in Campania, anche chi non è tifoso e vorrebbe semplicemente andare allo stadio con i figli. Il presupposto è un presunto tafferuglio in autostrada tra tifosi di Napoli e Lazio, ma lo stesso TAR chiarisce che non c’è stato alcuno scontro diretto. Non si può “sparare nel mucchio”. È un principio contrario alla logica e al diritto".

Quali sono ora i prossimi passi?

"Presenteremo appello al Consiglio di Stato entro il 19 marzo, chiedendo la sospensiva del provvedimento. È un passaggio necessario anche per poter eventualmente ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non ci fermeremo: chiediamo che siano garantiti i diritti dei cittadini innocenti".

Ci sono i tempi tecnici per ottenere una decisione utile prima della fine del campionato?

"Sì, il 19 marzo è prevista l’udienza al Consiglio di Stato. Se verrà applicata correttamente la legge e rispettata la Costituzione, il divieto potrebbe essere revocato o rimodulato. La proporzionalità è un principio fondamentale".

Si può parlare di discriminazione territoriale?

"Assolutamente sì. Basta pensare che un tifoso napoletano residente fuori dalla Campania può andare in trasferta, mentre uno residente a Napoli no. È un provvedimento illogico e discriminatorio. E peraltro aggirabile da chi vuole fare il furbo: noi invece chiediamo trasparenza e rispetto delle regole".

Vi aspettavate una presa di posizione più forte da parte del Napoli?

"Me lo auguravo, ma non me lo aspetto. Le società spesso temono ripercussioni e tutelano interessi economici. Tuttavia questi divieti danneggiano anche l’indotto e il turismo delle città ospitanti. Il calcio senza tifosi perde il suo elemento essenziale: il tifo è il dodicesimo uomo in campo. L’appuntamento è fissato per il 19 marzo davanti al Consiglio di Stato. «La partita non è finita», ribadisce Pisani, deciso a proseguire la battaglia legale per i diritti dei tifosi campani".