Atalanta-Napoli, sorpresa Alisson Santos! Conte pensa seriamente alla titolarità

Dopo il gol decisivo contro la Roma da subentrato, Alisson Santos è pronto al grande salto: domani ad Atalanta-Napoli potrebbe giocare titolare

Antonio Conte sta pensando seriamente di lanciare Alisson Santos titolare nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, imbattuta nel 2026 e protagonista di una super serie di sei vittorie e due pareggi. McTominay dovrebbe saltare anche questa gara, costringendo il tecnico a trovare soluzioni nuove e quindi tutti devono dare una mano, come nel caso anche di Alisson Santos, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.

Alisson ed il gol in Napoli-Roma che ha cambiato tutto

Il brasiliano, entrato al 75', ha segnato all'82' il gol del 2-2 che ha salvato un punto fondamentale per la corsa Champions. Un esordio in Serie A in stile Mertens. Domani a Bergamo agirà nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund insieme a Vergara, riportato dunque a destra dopo le ultime due gare sul centro-sinistra. Ritornerà dunque il modulo dei piedi invertiti tanto caro a Conte, con Politano che potrebbe tornare invece a giocare a tutta fascia a destra.

Da spacca-partite a titolare: come già accaduto ad un idolo partenopeo

Per Alisson Santos sarà l'occasione di scrollarsi l'etichetta di uomo da panchina: quattro gol da subentrato tra Lisbona e Napoli, appena cinque presenze da titolare con lo Sporting, mai in campionato. Una storia già vista in casa azzurra: c'era un certo Mertens che sembrava nato per spaccare le partite dalla panchina ed è diventato il miglior marcatore all time del Napoli. Poi c'era Neres — un altro brasiliano — destinato alla stessa etichetta prima di diventare titolare inamovibile.