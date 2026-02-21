Ultim'ora McTominay salta anche l'Atalanta! Lo scozzese non sarà convocato

Scott McTominay non sarà della partita nella delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: il centrocampista scozzese infatti non è stato convocato da Antonio Conte a causa di un problema al tendine che gli ha già fatto saltare le ultime due partite e che lo sta condizionando ancora negli allenamenti. La decisione del club è arrivata dopo un’attenta valutazione medica: pur desiderando fortemente esserci, McTominay e lo staff hanno concordato di non rischiare ulteriori complicazioni in vista del finale di stagione.

Il tecnico del Napoli ha così escluso il suo top player dal match di Bergamo, preferendo gestire con cautela le sue condizioni per preservarlo per le prossime sfide. Al suo posto è probabile un impiego di Elmas in mediana, con Alisson Santos pronto ad insidiare una maglia da titolare. Il giocatore, in un’intervista recente, aveva sottolineato quanto fosse importante per lui tornare disponibile ma anche quanto fosse fondamentale "essere sicuro del proprio stato di salute".

