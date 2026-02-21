Il ritorno del Re: le ultime su De Bruyne che domani è atteso a Castel Volturno
Ci siamo quasi! È atteso per domani il rientro in Italia di Kevin De Bruyne, quattro mesi dopo l'infortunio rimediato il 25 ottobre contro l'Inter. Il belga, operato ad Anversa il 29 ottobre per la lesione al bicipite femorale della coscia destra, potrebbe già domani - racconta quest'oggi il Corriere dello Sport - rivedersi al Training Center di Castel Volturno per proseguire il lavoro al fianco dei suoi compagni di squadra.
Il programma di recupero: riatletizzazione e massima cautela verso marzo
Dopo la prima fase di riabilitazione svolta in Belgio, De Bruyne inizierà ora il processo di riatletizzazione: l'ultimo step prima del ritorno in campo. I tempi dipenderanno dalle risposte del calciatore, ma la stima originaria puntava a marzo. Si procederà con la massima cautela, soprattutto in vista del finale di stagione e con il Mondiale all'orizzonte come obiettivo dichiarato.
4 gol e poi il buio: l'avventura azzurra di KDB prima dell'Infortunio
De Bruyne aveva iniziato con grandi prospettive a sua esperienza al Napoli: quattro reti all'attivo prima dello stop, l'ultima su rigore, seguita immediatamente dal dolore e dalle lacrime. Un destino beffardo per un campione che stava già incantando il pubblico azzurro. Ora però il peggio sembra essere definitivamente alle spalle: KDB è pronto a rimettersi in moto, un passo alla volta.
