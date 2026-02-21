Atalanta-Napoli, come sta McTominay? Le ultime alla vigilia della gara

Atalanta-Napoli, come sta McTominay? Le ultime alla vigilia della gara
di Daniele Rodia

In casa Napoli ci si prepara alla delicata sfida di campionato contro l'Atalanta. Ancora in preda all'emergenza, ad Antonio Conte non mancano le soluzioni offensive da utilizzare a gara in corso, ma a centrocampo continua l’emergenza. Lo scozzese Scott McTominay è infatti sempre più vicino al terzo forfait consecutivo dopo le sfide con Como e Roma.

Il fastidio al tendine del gluteo non è ancora superato e il recupero per la trasferta contro l’Atalanta BC appare molto complicato. Lo staff medico preferisce non correre rischi e punta a riaverlo a disposizione per la gara successiva contro l’Hellas Verona. Nel frattempo il tecnico dovrà ancora una volta studiare soluzioni alternative in mezzo al campo per sopperire a un’assenza pesante. Lo scrive Repubblica.