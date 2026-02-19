Podcast Caiazza: "Non me la prendo con Conte per gli infortuni, ma nessuno lo difende a prescindere"

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Infortuni? Per me è riduttivo prendersela con Conte per i tanti infortuni. Non avrà fatto tutto in modo perfetto, ma ogni volta che si fa male un giocatore bisogna capire il contesto. Prendiamo l’ultimo caso, Rrahmani: insegue Wesley, cade, si fa male e causa il rigore. Mi spiegate qual è la colpa di Conte? Il giocatore era tornato e stava bene: uno dei migliori centrali d’Europa non deve giocare per paura che si faccia male?”.

La preparazione atletica può aver inciso sugli infortuni? “Sicuramente la preparazione è stata più dura, ma qui si gioca troppo ed è evidente. McTominay, ad esempio, contro il Genoa accusa un dolore: spiegatemi quale allenatore, con tutte quelle assenze, non lo farebbe giocare. Con due centrocampisti disponibili, chi avrebbe dovuto schierare Conte?”.

Quindi non è un problema solo del Napoli? “Assolutamente no. Anche altre squadre hanno problemi: Lautaro si è fatto male, Bremer si è rifatto male. Questa è un’annata che resterà negli annali per numero di infortuni. I problemi ce li hanno tutti, non solo il Napoli”.

Il Napoli però deve comunque interrogarsi sulle cause? “Sì, perché è vero che si gioca troppo ed è vero che c’è stata anche tanta sfortuna, ma il Napoli deve indagare su quello che poteva essere evitato. Problemi così tanti, tutti insieme, negli ultimi anni non li ha avuti quasi nessuno”.

La critica dice che la stampa è troppo morbida con Conte: ti senti chiamato in causa? “Ognuno ha le proprie posizioni, non siamo un sindacato. Io quando devo dire una cosa la dico. Conte quando deve essere criticato lo è stato e lo sarà. Nessuno lo sta difendendo a prescindere: sto dicendo che non ha tutte le colpe per questa serie di infortuni”.

Guardando alla prossima con l’Atalanta, lanceresti Alisson dall’inizio? “Io me la giocherei. Contro squadre che vanno uomo su uomo, uno come Alisson che supera l’avversario ti crea superiorità. Soprattutto se non c’è McTominay, io punterei su Vergara, Højlund e Alisson davanti”.