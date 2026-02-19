Non solo McT: prosegue la gestione anche per Gilmour e Spina, il motivo
Ieri allenamento congiunto con il Portici. Gilmour, Spinazzola e McTominay non hanno partecipato, così come Anguissa. Per Billy e Spina si tratta prettamente di gestione: il regista scozzese, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, è rientrato dopo tre mesi e mezzo nel finale con la Roma, intervenendo in maniera decisiva nella costruzione del pareggio, mentre McT è alle prese con i residui dell’infiammazione al tendine del gluteo accusata contro il Genoa che l’ha costretto a saltare le partite con il Como in Coppa Italia e la Roma.
L’obiettivo, ovviamente, è provare a recuperarlo per la delicatissima trasferta di domenica a Bergamo con l’Atalanta. Ancora troppo presto per tratteggiare una formazione credibile anti Dea.
