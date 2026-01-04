Radio TN Caporale: "Dominio di 90'. Il Napoli ogni gara aggiunge più qualità"

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale ha commentato la vittoria degli azzurri contro la Lazio nel corso di 'Napoli in Campo' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il 2026 è iniziato nel migliore dei modi con una vittoria importante e soprattutto con una conduzione di gara nello stile delle ultime partite. Man mano che passano le giornate quasi quasi il Napoli riesce sempre ad aggiungere qualcosa, un po' di qualità in più, un predominio territoriale che oggi è durato per tutto l'arco della gara. In manovra la Lazio non ha mai fatto male agli azzurri, che dal canto loro sono stati molto bravi nella gestione del pallone e anche quando la Lazio ha pressato di più sono venuti fuori dal basso in maniera molto efficace.

Questa volta non c'è stato uno sciupìo di occasioni, qualcosa si è costruito, ma soprattutto quello che è da rimarcare è il controllo della gara sbloccata dopo appena 13 minuti, il 2-0 è arrivato poco dopo e la gara si è messa in discesa. Politano merita il 7,5 e i due assist lo fanno essere - nel mio personalissimo cartellino - l'MVP della partita. Ho visto un giocatore veramente lucido nelle giocate, mai in affanno, come sempre generoso nei ripiegamenti e anche bravo a gestirsi; ha aggiunto grande qualità con i due assist e anche con una gestione della palla molto sapiente in ogni sapiente. Quindi è un giocatore che ha assolutamente meritato il 7,5. È con l'intelligenza calcistica che si viene a capo di queste partite".