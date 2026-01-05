Radio TN Lucca-Benfica, Arpaia: "Agenzia forte alle spalle, ma c'è un'incognita"

Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Sul mercato non vedo sorprese possibili, il fattore saldo zero pesa. Amorim paga le esternazioni degli ultimi giorni più che i risultati. Per Mainoo può aprirsi tutto, era stato lui a chiudere la porta, chissà che non possano cambiare le cose.

Lucca-Benfica? Alle spalle ha un'agenzia che lo gestisce che è molto forte e che in Europa sa dire la sua. Queste trattative nascono anche grazie ai rapporti che un procuratore riesce a coltivare negli anni. Ci sta comunque che il Benfica valuti anche Lucca per gennaio. Detto ciò, fino a quando il Napoli non avrà la certezza di avere il rientro di Lukaku o la possibilità di prendere un altro attaccante, per Lucca si può finire come per Mainoo allo United, ovvero impossibilità di partire.

Con la Lazio il Napoli ha disputato uno dei più bei primi tempi di questa stagione. In queste settimane c'è stato un crescendo che parte da Bologna, da quei confronti, dalla necessità della squadra di parlarsi e di superare le difficoltà. In ogni gruppo si cresce anche durante i problemi. Quel capitombolo al Dall'Ara è stato utile. Forse c'è uno scotto da pagare, il Napoli ha pochi calciatori e Conte trae sempre il massimo da un gruppo ristretto. Quando rientrano tutti bisognerà vedere cosa accadrà.

Novità? Si fa turnover quando c'è necessità. Il Napoli gioca ogni tre giorni di media, col Verona puoi permetterti scelte, con l'Inter già bisognerà avere tutti sugli attenti. Di sicuro per mercoledì bisognerà rinunciare a Neres e vedremo chi giocherà al suo posto".