Radio TN Infortunio Neres, bordocampista Dazn: "C'è stato un momento in cui si è capito tutto"

Marco Calabresi, giornalista di Dazn, bordocampista per Lazio-Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Infortunio Neres? C'è stato un momento in cui Neres si era rialzato poi dopo due secondi Neres si è seduto, il pubblico ha fischiato ma non c'era motivo di perdere tempo, il giocatore voleva davvero rimanere in campo. Non conosco il giocatore ma è molto generoso, dedito alla causa, e non poteva davvero continuare la partita. Conte era un po' preoccupato, non sembra una cosa particolarmente seria ma i problemi alla caviglia danno sempre fastidio.

Episodio Mazzocchi-Marusic? I corpo a corpo così prolungati in Serie A se ne vedono sempre meno. Conte si è messo in mezzo e ha fatto bene. Era un momento del match in cui c'era poco da discutere. Ho chiesto a Zaccagni dei motivi di questo nervosismo, è evidente che la Lazio sia poco serena, è un momento di tensione perché le cose non vanno e i risultati non arrivano.

Nel primo tempo è venuto giù il diluvio universale, io ho visto i primi due gol a pochi passi da me, il Napoli non ha mai rinunciato a fare gioco, sembra teleguidata da Conte per la facilità di calcio e la qualità del gioco. Lavorando a Roma non mi capita spesso di vedere il Napoli ma ho visto certe aperture di McTominay per Politano che sono tipiche di chi ha fiducia. Il Napoli sta benissimo di testa, si diverte giocando e ha fame. Hojlund non segna ma si è dato tanto da fare".