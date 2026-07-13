Podcast Ceccarini: "Zeballos è vicino! Dodò piace, ma prima servono le cessioni"

vedi letture

Niccolò Ceccarini a Radio Tutto Napoli: Rao, Zeballos, Dodò, Allegri e le strategie del Napoli tra mercato, giovani e cessioni.

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Emanuele Rao è rientrato dal prestito al Bari. Secondo te cosa farà il Napoli con questo giovane talento?

"Secondo me Allegri, prima di farlo partire, lo vorrà poter valutare. Io penso che, da questo punto di vista, lo terrà un attimo lì per capire se ci sono delle qualità importanti, come già sappiamo tutti, e se soprattutto queste qualità importanti possano essere messe al servizio del Napoli, perché è inutile tenere un giocatore che poi non può avere spazio, soprattutto se è anche giovane. Io penso che cambierà un po’ la linea rispetto a quello che succedeva nel recente passato, perché magari c’erano ugualmente dei giovani che avevano poco spazio, però comunque fino all’ultimo li si voleva tenere e qualche volta gli abbiamo chiesto, naturalmente, anche di dargli la possibilità di andare a giocare. Io penso che Allegri invece farà esattamente questo: se c’è una possibilità di dargli un po’ di spazio, li tiene; se dice che sono bravi, ma devono andare a giocare, devono andare a giocare. Io credo che sarà un po’ questa la linea, ma vale per tutti, perché vorrà parlare con Lucca, vorrà parlare con Vergara, vorrà parlare con quei giocatori che magari sono rientrati o rientrano, e penso per esempio anche allo stesso Lang, per capire quali possono essere le intenzioni, le prospettive, le disponibilità tattiche ed eventualmente se nel suo progetto c’è la possibilità di dare a questi ragazzi un po’ di spazio. Io penso che Lucca inizialmente resti, ma poi bisognerà capire."

Quali sono, secondo te, le operazioni che il Napoli dovrà effettuare per completare l’organico?

"Io credo che il Napoli chiaramente valuterà l’organico e molto si baserà sull’intelaiatura che già esiste. Però, probabilmente, servirà un portiere, perché pare che Meret rientri nelle grazie di Allegri e quindi molto probabilmente andrà via Milinkovic-Savic e bisognerà sostituirlo. Poi c’è l’uscita di Juan Jesus, che ha terminato il contratto, e salvo conferme di Rafa Marin e Marianucci è probabile che il Napoli vada a prendere un difensore centrale. Voleva Gila, quindi siamo a due operazioni. La terza potrebbe essere quello che molti definiscono il vice Di Lorenzo, anche se poi non si sa se il Napoli giocherà a quattro. Io penso di sì, però non è certo. Potrebbe giocare a tre e, in quel caso, più che il vice Di Lorenzo probabilmente verrà individuato un prospetto di spinta, un quarto o un quinto di centrocampo. Tant’è vero che molti dei nomi accostati al Napoli, compresi Khalaili e Bellanova, ma anche Favasuli, sono giocatori esplosi o comunque che hanno giocato gran parte della loro carriera come quarti o quinti di centrocampo, non come terzini bassi. Quindi siamo a tre operazioni. Ci sono poi da valutare tre ruoli nei quali potrebbero esserci delle conferme e quindi nessuna necessità di intervenire, oppure no. Il primo è un centrocampista: si parla soprattutto di Anguissa come possibile partente, ma non è detto. Potrebbe partire Lobotka, ma mi pare più probabile la conferma che la partenza. Poi c’è un esterno. Pare che sia in arrivo Zeballos e, a questo punto, è molto probabile che possa non rientrare più Lang nel progetto e quindi ci sia una cessione tra gli esterni. Infine il ruolo di vice Hojlund, dove oggi ci sono Lucca e Lukaku. Questa forse è l’indagine più approfondita che il Napoli dovrà fare, con maggiore delicatezza e difficoltà. Bisognerà capire se si andrà a recuperare uno dei due e quali scelte verranno fatte. Eventualmente arriveremo a sei operazioni oppure ci si fermerà a tre o quattro."

Prima di intervenire in entrata, il Napoli dovrà necessariamente effettuare delle cessioni?

"I risultati logici, anche di mercato, chiaramente devono esercitarsi prima sulle uscite: questa è la condizione. Se qualcuno va via, allora si interviene. È vero che il Napoli ha già fatto qualcosa in entrata e c’erano operazioni sulle quali era parecchio avanti. Penso al discorso di Khalaili, penso al discorso di Gila, penso anche a Dodò, per esempio, un altro giocatore che non hai citato ma che potrebbe rappresentare una soluzione per quanto riguarda la fascia. È ovvio che prima dovranno sfoltire la rosa e poi dovranno valutare cosa possono mettere dentro. De Laurentiis è stato chiaro durante la presentazione della maglia del centenario: ha dato la sensazione che non sarà lo stesso mercato. La rosa, in effetti, ha due giocatori per ogni ruolo. Il Napoli li avrebbe, poi bisogna capire se siano più o meno funzionali e se siano giocatori di maggiore o minore qualità. Potrebbe arrivare il terzino, il vice Di Lorenzo e il vice Hojlund, ammesso che ci siano sia Lucca sia Lukaku. Se c’è Lukaku, allora non c’è più bisogno di un vice; se c’è Lucca, magari può giocare alcune partite, Hojlund è il titolare e Lukaku parte. Il lavoro è appena cominciato."

Zeballos si avvicina sempre di più al Napoli. Potrebbe innescarsi anche un’operazione con la Fiorentina, considerando l’interesse dei viola per Noa Lang e il gradimento azzurro per Dodò?

"Sinceramente la Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Per parlare di questo giocatore non c’è stata una chiamata. Se poi c’è stato qualcos’altro non lo so, ma sicuramente non è stata fatta una telefonata per questo esterno. Lang potrebbe fare comodo alla Fiorentina, perché comunque deve prendere due esterni molto forti. Con un centravanti che probabilmente partirà, visto che ci sono veramente delle offerte, è chiaro che vogliono rafforzare molto i due esterni d’attacco e uno dei due sarà un nome importante. Non ne serve uno solo per fascia, per cui Lang, Boga e tanti altri nomi usciti nelle ultime ore sono sicuramente giocatori interessanti. Per Dodò penso che il Napoli possa anche avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve fare ancora un’operazione in uscita e poi forse potrebbe rientrare Dodò in un’operazione più allargata. Non lo so, ma sicuramente il calciatore piace."