Manna: “Investito tanto, nuovo tecnico valuterà rosa. Gila? Abbiamo 5 centrali, rosa completa! Su Khalaili…”

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Calciomercato Napoli, il ds Giovanni Manna a tutto tondo: dalla rosa profonda e i calciatori da valutare con Allegri, ai nomi Gila, Khalaili e Rabiot...

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'inaugurazione del calciomercato a Rimini. Di seguito le sue parole.

Possiamo dire che sarà la settimana dell'annuncio di Allegri?

"In questo momento il mister è tesserato ancora con il Milan. Ci vuole del tempo. Siamo tranquilli, siamo sereni, e comunque il primo luglio partirà la stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo allenatore. Anche perché un ciclo tecnico è finito, non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Andiamo avanti, tranquilli, sereni, programmiamo"

Siete sempre ambiziosi, sarà un Napoli da scudetto, può promettere questo ai tifosi?

"De Laurentiis ha sempre detto di essere molto ambizioso, vuole costruire una squadra importante. Ma noi abbiamo sempre lavorato rispettando quelli che sono i nostri parametri economici, e continueremo a farlo anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo investito molto: qualcosa è andata bene, qualcosa è andata meno bene, ma siamo tranquilli, abbiamo una rosa competitiva, c'è il tempo di valutarla insieme al prossimo allenatore. Per noi è fondamentale arrivare nei primi quattro posti, come abbiamo sempre dichiarato, come dichiarano tutti, ma non è una formalità, perché la qualificazione alla Champions League è vita per tutti quanti i club, quindi quello è il nostro obiettivo. Poi la volontà di competere del Napoli è ogni giorno: su tre competizioni cercheremo di fare bene, di onorare la maglia e di rispettare i tifosi".

Gila è un giocatore che state trattando perché vi piace molto, Allegri lo vorrebbe in rosa:

"Il Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao che è un giovane di grande prospettiva, più Hasa che rientra dalla Carrarese, più giovani che sono in prestito. Quindi pensiamo di avere una rosa... se ne esce uno, ma se non esce non entra nessuno. Quindi siamo tranquilli. Gila è un giocatore forte, lo dico io, lo dicono tutti quanti, può essere accostato a tutti quanti i club italiani, come il Milan, come l'Atalanta, come la Juventus. Quindi noi siamo assolutamente tranquilli. Pensiamo di avere una rosa all'altezza, se arriverà qualcosa arriverà per migliorarla, ma prima dovremo fare valutazioni giuste con l'allenatore, c'è tempo, c'è il Mondiale. Il mio primo anno di mercato abbiamo fatto quattro acquisti l'ultima settimana, dopo che l'allenatore aveva valutato la rosa che aveva, quindi non abbiamo fretta, siamo tranquilli, pensiamo che così il mister abbia gli elementi per capire dove eventualmente andare a correggere, se è necessario andare a correggere".

Khalaili è quel nome che può migliorare il Napoli?

"Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri, non interessa solo al Napoli, a tanti club. Ma ripeto, noi in questo momento siamo coperti. Non mi aspetto di fare delle cose a stretto giro, siamo tranquilli. Ripeto: l'anno scorso è stata un'annata complicata, l'allenatore, lo staff, i giocatori sono stati bravissimi, siamo riusciti ad arrivare e ottenere quello che era il nostro obiettivo, abbiamo vinto la Supercoppa, nonostante grandi difficoltà. Vediamo quello che si può fare, rispettando quelli che sono i nostri parametri, basta. Ma siamo tranquilli".

La situazione di Lukaku e di Lucca è simile o è diversa? Non è detto che restino al 100% a Napoli o si può dire il contrario?

"Romelu è un calciatore che ha avuto un anno molto particolare, fisicamente e anche umanamente. Sta giocando un Mondiale, l'altro ieri ha segnato, sta giocando, siamo contenti, valuteremo insieme quando rientra. E Lorenzo è un calciatore da cui io mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vediamo quello che succede, ha delle richieste, sta a lui che deve mettersi in discussione. Vedremo, ripeto: iniziamo il 17 insieme all'allenatore e faremo le scelte, quelle che sono più funzionali a quello che è il nostro progetto tecnico, rispettando quelli che sono i nostri valori economici e societari".

Rabiot possiamo inserirlo nella lista dei desideri?

"No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno?".

Quindi neanche Dodò per la fascia, sarebbe un surplus?

"Siamo a posto così, grazie".

Lobotka quindi non è un giocatore in uscita?

"Oggi nessuno è in uscita".