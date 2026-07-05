Domani presentazione della nuova maglia in diretta audio/video su Radio Tutto Napoli: il palinsesto

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Potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Domani sarà il giorno della presentazione della nuova prima maglia. Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà come di consueto dalle 8 con Salvatore Amoroso e Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone alla diretta audio/video della conferenza di presentazione della nuova maglia in "Napoli Talk" con Christian Marangio ed il nostro inviato dalla Msc, Daniele Rodia. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Poi, da subito, potrete rivedete tutto in replica. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk (live presentazione maglia)

17.00 - 18.00 - Passionapoli

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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