Tuttonapoli Allegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ufficiale l’accordo con il tecnico toscano fino al 2029. Ecco tutte le sue frasi cult

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo settimane di attesa, il club ha annunciato l’accordo con il tecnico toscano, che ha firmato un contratto triennale fino al 2029. L’ex Milan prende il posto di Antonio Conte e apre così una nuova fase tecnica per il progetto azzurro, con l’obiettivo di riportare stabilità, risultati e continuità a una squadra chiamata a continuare ad essere protagonista in Serie A e a far bene anche in Europa.

Con l’arrivo di Allegri al Napoli non cambia soltanto la guida tecnica, ma anche il modo di comunicare e interpretare il calcio. Il tecnico livornese è infatti noto non solo per i risultati ottenuti in carriera, ma anche per uno stile comunicativo unico e per alcune frasi diventate iconiche nel linguaggio calcistico italiano. La più celebre è senza dubbio il “corto muso”, concetto che sintetizza la sua filosofia pragmatica: vincere anche di misura. “Nei cavalli basta mettere il musetto davanti, non di 100 metri. Chi vince è primo”, ha spiegato più volte Allegri, una definizione così diffusa da essere entrata anche nel linguaggio comune e riconosciuta dalla Treccani. Accanto a questa idea di calcio essenziale, il tecnico ha spesso ribadito il suo approccio concreto con frasi come “Lo spettacolo è al circo, noi dobbiamo vincere le partite”, diventata una vera e propria dichiarazione di intenti.

Frasi cult Allegri: dal “corto muso” a “halma, halma”, il linguaggio iconico del tecnico del Napoli

Il “metodo Allegri” è ormai riconoscibile anche fuori dal campo grazie a un repertorio di frasi cult diventate virali nel calcio italiano. Tra le più famose c’è il celebre “halma, halma”, utilizzato per invitare alla calma nei momenti di tensione, simbolo della sua gestione emotiva delle partite e delle pressioni.

Molto nota anche la sua visione ironica e pragmatica del calcio, spesso sintetizzata in battute diventate virali come “Posso piacere o non piacere, come il pesce ratto”, oppure nei continui riferimenti al mondo dell’ippica, sua grande passione. In questo contesto rientra anche la metafora: “I cavalli, dopo un po’ che vincono, si mandano a riposare”, usata per spiegare la gestione dei giocatori e delle energie durante la stagione.

Allegri ha spesso espresso anche concetti più diretti e controversi sul gioco, come “In Italia la tattica e gli schemi sono tutte puttanate. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni”, oppure la riflessione sul rischio di eccessiva rigidità tattica: “Non trasformiamo il calcio in una scienza esatta”. Un linguaggio semplice, immediato e spesso provocatorio, che negli anni ha contribuito a costruire la sua immagine di allenatore concreto, divisivo ma sempre centrale nel dibattito calcistico italiano.