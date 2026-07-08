Smentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Da giorni la narrazione sui mercato del Napoli è la seguente: cedere prima di acquistare. Lo ha detto anche ieri De Laurentiis, è la verità, si segue - per ora - questa strada, questa linea. Per questo, per molti tifosi, il Napoli non ha chiuso per Mario Gila che il ds Manna aveva trattato per mesi e con cui aveva anche trovato l'accordo. Ora il giocatore è ormai sfumato essendo andato al Milan, ma il mancato colpo del Napoli non è da attribuire alla strategia attuale sul mercato. O meglio, non solo. Leggendo le cifre dell'affare rossonero, Gila difficilmente sarebbe stato del Napoli anche se il club avesse voluto spingere e affondare per la chiusura. L'unica strategia possibile era quella di anticipare tutti. Ma poi con l'inserimento del Milan il Napoli si è tirato fuori senza rimpianti.
Gila al Milan e non al Napoli: il motivo
D'altronde già le cifre dello stipendio sono chiare: 5 milioni a stagione (si parla anche di bonus alla firma di 5 milioni per l'agente) per un difensore il Napoli non li avrebbe mai investiti. Non rientra nelle strategie del club che ha un parametro d'ingaggi per ruolo e non lo supera. Così come il Napoli non avrebbe mai speso 30 milioni per un centrale a scadenza nel 2027 e che dunque dall'1 febbraio sarebbe stato libero di firmare a zero per altri club. La trattativa con la Lazio era comunque partita ma il Napoli non era andato oltre i 15 milioni più eventuali ipotesi di contropartite. Lotito aveva rifiutato e allora il Napoli si è fermato. E il Milan si è inserito. Ma le cifre erano ormai fuori i parametri del club di De Laurentiis.
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