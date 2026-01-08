Radio TN Da Milano, Biasin: "Var non deve diventare moviola e sconfessare l'arbitro!"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Non mi piace che il Var stia diventando la moviola in campo, è come se i varisti cerchino sempre qualsiasi cosa per imporre poi la propria decisione. Io sono sempre per il dialogo costante a patto che non diventino imposizioni. Se il Var deve sconfessare quello che viene deciso dal campo si arriva a situazioni grottesche".

"Chivu non ha voluto imporre chissà quale rivoluzione. Non sempre serve stravolgere per migliorare. Gli allenatori intelligenti capiscono cosa c'è di buono e da cosa poter ripartire. Chivu per questo si sta dimostrando allenatore bravo e sta portando avanti il suo lavoro. Adesso c'è più verticalità. Qualcuno è più al centro del progetto".

"Zielinski non stava bene l'anno scorso, non stava bene e non aveva continuità. Ora fisicamente è al top e si sta rivedendo il giocatore visto al Napoli e che ha fatto tantissimo in A".

"Conte ieri è stato bravo a non esagerare dopo una partita che poteva portarlo a essere molto più arrabbiato. Penso abbia fatto bene a non alzare i toni. Credo anche che rispetto ad alcune parole, lui è un personaggio mediatico e spesso sfrutta questo aspetto per alzare la temperatura. Lo fa da sempre e magari fa bene perché ottiene risultati".